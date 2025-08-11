Rusya'dan Telegram'a 3,5 Milyon Ruble Para Cezası

Rusya'da mahkeme, Telegram'ın yasaklı bilgileri kaldırmadığı gerekçesiyle 3,5 milyon ruble para cezası kesildi. Daha önce de çeşitli yabancı platformlara benzer cezalar verilmişti.

Rusya'da mahkeme, Telegram'a bazı yasaklı bilgileri kaldırmadığı gerekçesiyle 3,5 milyon ruble (yaklaşık 44 bin dolar) para cezası verdi.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Telegram'ın, Rusya'da yasaklı bilgileri kaldırmadığı belirtildi.

Bu gerekçeyle Telegram'ın 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmedildiği kaydedilen açıklamada, kaldırılması talep edilen bilgilere dair detay verilmedi.

Rusya'da daha önce Telegram'ın yanı sıra Zoom, Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara para cezaları verilmişti.

