Rusya'da ölen dağcının Antalya'daki evinde taziye çadırı kuruldu

Rusya'da 4 arkadaşıyla birlikte tırmandığı Elbrus Dağı'nda yaşamını yitiren Mehmet Kocaakça'nın (53) Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki taziye çadırını ziyaret eden aile yakınları ve vatandaşlar, evli ve 2 çocuk babası Kocaakça için başsağlığı diledi.

Çadırda taziyeleri kabul eden Mehmet Kocaakça'nın kardeşi Özcan Kocaakça, gazetecilere, kardeşinin doğa sevdalısı bir kişi olduğunu anlattı.

Kardeşinin zirve dönüşü arkadaşlarıyla dağda mahsur kalarak hipotermiye bağlı yaşamını yitirdiğini ifade eden Kocaakça, "En son pazar günü telefonla konuşmuştuk. Arkadaşlarından ölüm haberini aldık. Ailecek çok üzüntülüyüz. Dedemiz de Sarıkamış'ta donarak şehit olmuştu. Alay imamı olarak görev yapıyormuş. Kardeşimi de dağda donarak kaybettik. Kardeşimin cenazesinin işlemlere bağlı olarak Rusya'dan cumartesi günü Antalya'ya gelmesini bekliyoruz. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Cumartesi günü gelirse pazar günü Ahmetler Mahallesi'nde defnetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 dağcı 22 Nisan'da Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, zirve dönüşünde havanın ani şekilde kötüleşmesi üzerine ikiye ayrılan ekipten Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağıya inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise dağın yukarısında mahsur kalmıştı.

Arkadaşların ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Cihan Yıldırım yaralı şekilde kurtarılırken, Mehmet Kocaakça (53) ve Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.