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Rusya'nın İrkutsk bölgesinde akaryakıt sorunu nedeniyle tedbirler genişletildi

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Rusya'nın İrkutsk bölgesinde akaryakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle yüksek hazırlık durumuna geçildi. Araç başına günlük 50 litre yakıt sınırı getirilirken, bidonlara satış yasaklandı. Ukrayna'nın rafineri saldırıları sonrası kriz derinleşti.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde akaryakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle "yüksek hazırlık durumu"na geçildiği ve yeni kısıtlamalar uygulanacağı bildirildi.

İrkutsk Valisi Igor Kobzev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede "yüksek hazırlık durumu" ilan edildiğini ve bu kapsamda yeni tedbirler uygulanacağını belirtti.

Öncelikli hedeflerinin bölgeye yetersiz yakıt sevkiyatından kaynaklanan sorunun etkisini azaltmak ve istasyonlardaki yoğunluğu gidermek olduğuna işaret eden Kobzev, Rosneft istasyonlarında her araç için günlük en fazla 50 litre yakıt satılacağını vurguladı.

Diğer akaryakıt istasyonlarının daha düşük satış sınırı belirleyebileceğini aktaran Kobzev, bidonlara yakıt satışının da yasaklandığının altını çizdi.

Kobzev, halkın temel ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılı olmayan kuruluşlara uzaktan çalışma sistemine geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Rusya İçişleri Bakanlığı ile Rusya Ulusal Muhafızlarının akaryakıt satış noktalarında devriye görevlendireceğini belirten Kobzev, ekiplerin kuyruklarda kamu düzenini sağlayacağını ve alınan tedbirlere aykırı yakıt satışlarını engelleyeceğini bildirdi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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