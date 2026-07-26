Rusya Başbakan Yardımcısı: Benzin ihracatı yasağını yıl sonuna kadar uzatacağız

MOSKOVA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına almak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağını açıkladı.

Sibirya'nın Omsk kentinde cumartesi günü gazetecilere açıklamalarda bulunan Novak, kararın hükümetin operasyonel toplantısında alındığını ve yasağın hem benzin üreticilerini hem de üretici olmayanları kapsayacağını belirtti.

Novak, iç piyasadaki toparlanmanın ardından dizel ihracat yasağının kaldırılacağını, bunun da petrol rafinerilerinin arz fazlası ve üretim düşüşlerinin önüne geçmesine olanak tanıyacağını sözlerine ekledi.

Ukrayna ile çatışmaları süren Rusya, enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle bu yaz ülke genelinde yakıt sıkıntısı yaşıyor. İç piyasayı istikrara kavuşturmak amacıyla Rus hükümeti, benzin ve dizel ihracatına yönelik geçici kısıtlamalar dahil olmak üzere bir dizi tedbir hayata geçirdi. Mevcut ihracat yasağının başlangıçta 31 Temmuz'a kadar geçerli olması öngörülüyordu.

Kaynak: Xinhua