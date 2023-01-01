Rusya 2023'e havai fişek gösterileri ve toplu kutlama yapılmadan girdi

Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şehir yönetimlerinin kararıyla, 2023'e havai fişek gösterileri ve sokaklarda toplu eğlence programları olmadan girdi.

Yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya'nın en doğusundaki Kamçatka ve en kuzeydoğu kesimindeki Çukotka bölgeleri başkent Moskova'dan 9 saat önce yeni yıla girdi.

Başkent Moskova'da günler öncesinden süslenen ve ışıklandırılan cadde ve meydanlarda dolaşan halk, restoranları ve eğlence mekanlarını yılbaşı gelmeden doldurdu.

Gün içerisinde vatandaşlar 8 Ocak'a kadar sürecek "Noel'de seyahat" isimli festival nedeniyle şehrin 32 alanında kültürel etkinliklere ilgi gösterdi.

Akşam saatlerinden itibaren tarihi Kızıl Meydan'da kurulan buz pateni pistine sınırlı sayıda insan alındı. Şehrin 19 alanında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kayarak vakit geçirdi.

Başta Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmek için bekledi.

Saatin gece yarısını geçmesiyle sokaklardaki insanlar kendi yaptıkları eğlencelerle 2023 yılını karşıladı.

Moskova sakinleri kendi havai fişek gösterilerini organize etti

Ukrayna'daki savaş nedeniyle belediyenin aldığı karar gereği Moskova'nın belirli alanlarında her yıl yapılan havai fişek gösterisi ve konser gibi toplu eğlence programları bu yıl yapılmadı.

Moskova sakinleri yaşadığı mahallelerde bulunan alanlarda kendi havai fişek gösterilerini organize etti.

Yeni yıla giren vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi. Parklarda ve meydanlarda aileler çocuklarıyla vakit geçirdi.

Ülkenin diğer pek çok bölgesinde de şehir yönetimleri havai fişek gösterisi ve toplu eğlence programı düzenlemedi.

Rusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-8 Ocak tarihleri resmi tatil olarak ilan edilmişti.

Putin yeni yıl öncesi halka hitap etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla dakikalar kala tüm televizyon kanallarından kutlama konuşması yaptı.

2022 yılının zor ve gerekli kararların alındığı, Rusya'nın tam egemenliğini kazanmaya ve toplumun güçlü bir şekilde sağlamlaşmasına yönelik en önemli adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyleyen Putin, bu yıl meydana gelen olayların ülkede gerçek bağımsızlığın temellerinin sınırı olduğunu ifade etti.

Putin, "Bugün bunun için savaşıyoruz, Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde kendi tarihi topraklarımızda halkımızı koruyoruz." dedi.

Batı'nın Donbas'ta barış hakkında yalan söylediğini ve bugün bunu "utanmadan kabul ettiğini" kaydeden Putin, Batı'nın Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı zayıflatma ve bölmesine izin vermediklerini dile getirdi.

"Adil çok kutuplu dünya düzeni için çabalayanlara ilham verdik"

2014'ten bu yana Rusya'nın yaptırımlar altında yaşadığını hatırlatan Putin, bu yıl ise kendilerine gerçek bir "yaptırım savaşı" ilan edildiğini ifade etti.

Bunu başlatanların Rus endüstrisi, maliyesi ve ulaşımını tamamen yok olmasını beklediğini bildiren Putin, şunları söyledi:

"Bu olmadı, çünkü birlikte güvenilir stok yarattık. Bu alanda yaptıklarımız ve yapacaklarımızın hepsi en önemli alan olan ekonomide egemenliğimizi güçlendirmeye yöneliktir. ve kendimiz için, çıkarlarımız için ve geleceğimiz için verdiğimiz mücadele, elbette ki, adil çok kutuplu bir dünya düzeni için çabalayan diğer devletler için ilham verici bir örnek teşkil ediyor."