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Ruslar konut için en çok Alanya'yı tercih etti

Ruslar konut için en çok Alanya'yı tercih etti
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Yabancılara konut satışında 4 yıldır ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'de en çok Antalya'nın Alanya ilçesinde ev sahibi oldu. 2022-2025 yılları arasında Alanya'da 15 bin 225 konut Ruslar tarafından satın alındı.

YABANCIYA konut satışında 4 yıldır ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye'de en çok tercih ettiği ilçe, Antalya'nın Alanya ilçesi oldu. 2022 yılı ve sonrasında Alanya'da Ruslar, 15 bin 225 konutun sahibi oldu.

Yabancılara konut satışında Rusya Federasyonu vatandaşları, 4 yıldır Türkiye'de en çok ev sahibi olan millet oldu. 2022'de yabancılara konut satışı sıralamasında 16 bin 312 alımla ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik 2023'te 10 bin 540, 2024'te 4 bin 867, 2025'te 3 bin 649 ev satışı gerçekleşti. Ruslar bu yıl ocakta 219, şubatta 191, martta 229, nisanda 263 konut alımıyla 902 evin sahibi oldu. Ocak-nisan döneminde yabancılara konut satışı sayısı, 5 bin 711 olarak kaydedildi.

YILLARA GÖRE KONUT SATIŞI

2022 ve 2025 yılları arasında yabancılara yönelik konut satışı ile Rusya Federasyonu vatandaşlarının satın aldığı konut sayısı şöyle: "2022'de yabancılara konut satışı 67 bin 490, Rusya Federasyonu vatandaşlarının aldığı konut sayısı 16 bin 312. 2023'te yabancılara konut satışı 35 bin 5, Rusya Federasyonu vatandaşlarının aldığı konut sayısı 10 bin 540. 2024'te yabancılara konut satışı 23 bin 781, Rusya Federasyonu vatandaşlarının aldığı konut sayısı 4 bin 867. 2025'te yabancılara konut satışı 21 bin 534, Rusya Federasyonu vatandaşlarının aldığı konut sayısı 3 bin 649."

ALANYA İLK, ERDEMLİ İKİNCİ SIRADA

Türkiye'de ev sahibi olmayı tercih eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının en çok konut aldığı ilçe Alanya oldu. Alanya'da 2022'de 6 bin 640, 2023'te 4 bin 203, 2024'te 2 bin 352, 2025'te 1662 konutun sahibi Ruslar oldu. Rusya Federasyonu vatandaşları Alanya'da bu yıl ocakta 89, şubatta 70, martta 102, nisanda 107 konut satın aldı. Rusların bu yıl Alanya'dan sonra tercih ettiği diğer ilçe Mersin Erdemli oldu. Rusya Federasyonu vatandaşları ocak-nisan döneminde Alanya'dan 368, Erdemli'den 87 konut aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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