Üzerinde durulan bir ihtimal var! İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus yüzücü Nikola Svechinikov'un yüzme parkurunu tamamlamadan kaybolması üzerine, boğulmamış olma ihtimaline karşı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki sahil hattındaki tüm güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti.

BÜTÜN KAMERALAR İNCELENECEK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Rus yüzücü Nikola Svechinikov'un saat 10: 08'de atlama platformu üzerinde atlayarak yüzmeye başladığı fakat yüzme faaliyetinin bitiş noktasında kurulu olan parkura çıkmadığı, herhangi bir bitiş verisi alınamadığı boğulma tehlikesi geçirmeme ihtimali göz önünde bulundurularak şahsın bitiş noktası dışında başka bir alandan çıkış yapma ihtimali değerlendirildiği bu sebeple Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü arasında kalan tüm sahil hattını gören park, bahçe, otel gibi güvenlik kameralarının araştırılması talep edildi.