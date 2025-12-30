Haberler

Ukrayna: Rusya, Odessa'nın liman altyapısı ve bir sivil gemiye saldırı düzenledi

Güncelleme:
Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba, Rus ordusunun Odessa bölgesindeki limanlara ve bir sivil gemiye saldırdığını bildirdi. Saldırıda bir kişi yaralandı ve bazı yapılar hasar gördü.

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, Rus ordusunun Odessa bölgesindeki liman altyapısı ve bir sivil gemiye saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kuleba, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda, Odessa'daki "Çernomorsk" ve "Yujnıy" limanlarının hedef alındığını aktaran Kuleba, "İlk belirlemelere göre, bir kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışıyor ve hasarın etkileri ortadan kaldırılıyor. Sanayi kuruluşlarından birindeki petrol depolama tankları hasar gördü." ifadesini kullandı.

Kuleba, bu saldırı sonucu bir limanda bekleyen Panama bandıralı ve tahıl taşıyan bir sivil gemisinin de hasar gördüğünü kaydetti.

