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RUS HEYETİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'daki görüşmelere katılan Rus heyeti Türkiye'den ayrıldı.

Vedat BAYRAKTAR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'daki görüşmelere katılan Rus heyeti Türkiye'den ayrıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan görüşmeler saat 14.00 sıralarında sona erdi. Ukrayna heyeti otele dönerken Rus heyeti ise Atatürk Havalimanı'na geçti. Rus heyet dün geldikleri uçakla saat 17.00 sıralarında ülkelerine hareket etti. Heyeti, Rusya Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.

RUS HEYETİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI

RUS HEYETİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI

RUS HEYETİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI

RUS HEYETİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI

RUS HEYETİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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