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Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu, Türkiye için birleşip 50 bin euro bağışta bulundu

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Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu, Türkiye için birleşip 50 bin euro bağışta bulundu

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Gheorghe Hagi ve Gica Popescu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye destek için 50 bin euro bağışta bulundu.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan'a taziye dileklerini ileten iki efsane futbolcu, Türkiye'deki depremzedeler için 50 bin euro bağışta bulunduklarını açıkladı.

Popescu, başkanı olduğu ve teknik direktörlüğünü Gheorghe Hagi'nin yürüttüğü Farul Constanta futbol takımı tarafından gerçekleştirilen bağışla ilgili sosyal medya hesabından da Türkçe paylaşım yaptı.

Rumen futbolcular Hagi ve Popescu, Türkiye'yi unutmadı

Yapılan paylaşımda, "Türkler, Hagi ve Popescu'yu unutmadığı gibi, bizim de Türkiye'yi unutmamız mümkün değil. Bugün, Gica Hagi ile birlikte Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Sayın Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret ettik. Farul Constanta Kulübü, bu son derece zor dönemde, Türk Büyükelçiliğine tüm desteğini göstererek 50 bin avro bağışta bulundu ve mağdurların yardımına koştu. Misafirperverliğinden dolayı ekselanslarına teşekkür ediyor, Türkiye'den gelen olumsuz haberlerin son bulması ve Türk milletinin güçlü kalmasını yürekten diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rumen efsane Popescu, 2000 yılındaki UEFA Kupası Finali'nde Galatasaray'a şampiyonluğu getiren penaltı golünde kullandığı kramponları da satışa çıkarmıştı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Güncel

Gheorghe Popescu Gheorghe Hagi Galatasaray Türkiye Spor Güncel Haberler

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