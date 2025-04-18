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Ruhsatsız Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Denetiminde Gözaltılar

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan 5 kişi, jandarma ekiplerine mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Çiftlikte yapılan denetim sonucu hayvanların itlaf edilmesine karar verildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara yönelik denetimde, jandarma ekiplerine mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi'nde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, M.D'ye ait çiftlikte yaptığı incelemede, işletmenin ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine buradaki kanatlı hayvanların itlaf edilmesine karar verildi.

Hayvanların itlaf edileceğini öğrenen çiftlik sahibi M.D. ve yanındaki 4 kişi, personele zorluk çıkardı.

Bölgede güvenlik amaçlı bulunan jandarma da duruma müdahale etti. Bu esnada 5 kişi, jandarmaya hakaret edip mukavemette bulundu.

Bunun üzerine M.D. ile 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, M.D'ye idari para cezası kesildi.

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Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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