Ruanda Dışişleri Bakanı Nduhungirehe'den, ülkesindeki Türk şirketlerinin altyapı yatırımlarına övgü Açıklaması

Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, Türk şirketlerinin ülkesinde altyapı alanındaki yatırımlarını övdü ve Türkiye ile ticaret ve yatırım ortaklıklarını artırmak istediklerini belirtti.

GÖKHAN ÇELİKER/YASİN YORGANCI - Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, Türk şirketlerinin ülkesinde özellikle altyapı alanında iyi yatırımları olduğunu belirterek Türkiye'yle daha fazla ticaret ve yatırım ortaklıkları geliştirmek istediklerini söyledi.

Nduhungirehe, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk şirketlerinin, Ruanda'da özellikle altyapı alanında iyi yatırımlarının olduğunu söyleyen Nduhungirehe, "Ana stadyum altyapısı Türk şirketleri tarafından inşa edildi. Bunu takdir ediyoruz ve daha sonra Türkiye ile daha fazla ticaret ve yatırım ortaklığı geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nduhungirehe, Türkiye ile Ruanda'nın harika ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Nduhungirehe, dünyanın diplomasiye ihtiyaç duyması ve devlet başkanları, bakanlar, sanayi liderleri ile diğer paydaşlar arasında bu tür görüş alışverişlerinin gerekli olması nedeniyle ADF'nin, dünyanın doğası gereği giderek daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Bölünme yerine dayanışma ve ortaklık üzerine kurulu çok taraflı dünyayı geliştirmek için devletler arasında diyaloğa ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Nduhungirehe, şunları kaydetti:

"Örneğin Orta Doğu'daki çatışmadan, İran ile olan çatışmadan bahsediyoruz. Bu, tüm dünyayı etkiliyor. Ruanda'yı da etkiliyor çünkü benzin fiyatlarını artırmak zorunda kaldık. İşte bu yüzden diplomasiye ihtiyaç var ve diplomasi, Antalya Diplomasi Forumu sırasında Antalya'da da yapılabilir. Onlar da bunun bir parçası olmaya devam edecekler."

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
