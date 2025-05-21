Rooibos Çayı: Sağlık Faydaları ile Öne Çıkıyor

Rooibos Çayı: Sağlık Faydaları ile Öne Çıkıyor
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Güney Afrika'nın sembolü olan rooibos çayı, antioksidan zenginliği, kafeinsiz yapısı ve düşük tanen oranıyla dikkat çekiyor. Dünyada yalnızca Clanwilliam'da yetişen rooibos, sağlık ürünleri ve kozmetik alanında da kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne özgü "rooibos çayı", antioksidan zengini ve kafeinsiz olması gibi sağlık dostu özellikleriyle çayseverlerin ilgisini çekiyor.

Dünya genelinde 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü olarak kutlanırken, Güney Afrika'da çay denildiğinde akla ilk rooibos geliyor.

Yerel Afrikaans dilinde "kırmızı çalı" anlamına gelen rooibos bitkisi, doğal kafeinsiz yapısı, antioksidan zenginliği ve düşük tanen oranıyla yükselen sağlıklı yaşam trendinin bir parçası olarak dünya genelinde yoğun talep görüyor.

Dünyada yalnızca Clanwilliam kasabasında yetişen rooibos, menşe korumalı statüye ve coğrafi işaret tesciline sahip.

Güney Afrika kültüründe önemli yer tutan rooibos, çaydan kozmetiğe, enerji içeceğinden sağlık ürünlerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Dünyanın en büyük rooibos çayı üreticilerinden Rooibos LTD'nin yöneticilerinden Marijke Ehlers, bu bitki çayının özelliklerini ve kullanım alanlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Antioksidan zengini ve kafeinsiz

Ehlers, rooibosun yeryüzünde yalnızca Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletindeki Clanwilliam bölgesinde yetiştiğini belirterek, "Başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmaz. Yani Türkiye'de rooibos çayı içiyorsanız, bu çay mutlaka bu bölgeden gelmiştir." dedi.

Rooibosun sağlık özelliklerine dikkati çeken Ehlers, "Antioksidan bakımından son derece zengindir. Üstelik 'aspalatin' adlı, yalnızca rooibos bitkisinde bulunan özel antioksidan içerir. Bu, rooibosu benzersiz kılan çok önemli bir özelliktir." ifadelerini kullandı.

Ehlers, bilimsel araştırmaların rooibosun kansere karşı koruyucu etkilerinin yanı sıra iltihap giderici, alerji önleyici, kas gevşetici ve sindirim sistemine yardımcı etkilere sahip olduğunu ortaya koyduğuna işaret etti.

Doğal olarak kafeinsiz olan rooibosun tanen oranının çok düşük olduğunu anlatan Ehlers, "Rooibos üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir. Bunlardan en yenisi, rooibosun insülin direnci ve hassasiyeti üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Araştırmalar, rooibosun insülin hassasiyetini artırabildiğini gösteriyor." bilgisini paylaştı.

Güney Afrika ile özdeşleşmiş bir çay

Ehlers, rooibosun Güney Afrika ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu kaydederek, "Güney Afrikalılar olarak rooibos ile büyüdük. Anneler, biberon sonrası bebeklerine ilk olarak rooibos çayı içirir. Besleyici ve sağlıklı olduğu için evlerin vazgeçilmezidir. Bu nedenle rooibos üzerinde adeta kolektif bir sahiplik vardır. Bu durum dünyada da tanınıyor. Rooibos, 'menşe korumalı ürün' ve 'coğrafi işaret' statüsüne sahiptir." diye konuştu.

Rooibosun uluslararası arenada popülerliğinin giderek arttığına değinen Ehlers, "Güney Afrikalılar, rooibosu çocukluktan beri tanır ancak dünyada da tüketiciler artık daha bilinçli ve sağlıklı alternatifleri tercih ediyor. Araştırmalarla desteklenen sağlık faydaları sayesinde rooibos, bu eğilime mükemmel şekilde uyum sağlıyor." dedi.

Ehlers, bu bitkinin anavatanı Clanwilliam'a geleceklere, buradaki "Rooibos Evi"ni ziyaret etmelerini tavsiye ederek, "Burada çayın tarihini, üretim sürecini ve rooibos içeren ürünlerin çeşitliliğini ziyaretçilere sunuyoruz. Tadım etkinlikleri, tanıtım filmleri ve farklı ürünlerle rooibosun dünyasını keşfetme imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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