Prof. Dr. Yiğit: Bolu, global ölçekte roket, füze ve mühimmat alanında öncü şehir olacak

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, ROKETSAN'ın ASSAN Group'un savunma sanayisi varlıklarını satın almasının ardından Bolu Gerede'deki tesislere ilave yatırımlar yapılacağını belirterek, "Bolu, global ölçekte roket, füze ve mühimmat alanında öncü şehir olacak. Özellikle Tayfun füzesi harp başlığı ve güdümlü obüs mühimmatları noktasında yeni üretimler oraya getirileceği için bu noktada bazı yatırımların yapılması gerekecek" dedi.

BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, ROKETSAN'ın mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan ASSAN Group'un savunma sanayisi varlıklarını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) ihalesiyle 471 milyon dolar bedelle satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Satın almanın, Türkiye'nin yerli ve milli roket, füze ve mühimmat üretimi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Yiğit, "Böylece ülkemizin, devletimizin, ordumuzun yerli ve milli roket, füze ve mühimmat ihtiyacı güçlü çatı altında güvence altına alınmış oldu" dedi.

Satın alınan ASSAN Group'un Bolu Gerede'deki fabrikasında faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Yiğit, ROKETSAN'ın tesise önemli yatırımlar gerçekleştireceğini belirterek, "Dolayısıyla bu yatırımlarla kapasite de artacak. Bundan sonraki süreçte hem Gerede hem Bolu, yerli ve milli mühimmat üretiminde ülkemizin yıldızı olarak parlayacak" diye konuştu.

Yeni yapılanma sürecinin devam ettiğini kaydeden Yiğit, çalışmaların geciktirilmeyeceğini belirterek, "Farklı bir şirket olarak burada çalışmaları sürdüreceğiz. Hem Gerede'deki hem de Ankara'daki altyapılar ilave yatırımlarla desteklenerek kapasite artımı yapılacak. Bolu, global ölçekte roket, füze ve mühimmat alanında öncü şehir olacak. Özellikle Tayfun füzesi harp başlığı ve güdümlü obüs mühimmatları noktasında yeni üretimler oraya getirileceği için bu noktada bazı yatırımların yapılması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Bolu'nun savunma sanayi ekosistemi açısından önemli merkez haline geleceğini vurgulayan Yiğit, "Ülkemizin farklı coğrafyalarında farklı üretimler yapmaya çalışan bir grubuz. Bundan sonraki süreçte Bolu da bu çeşitliliği artıracak bir şehir olacak bizim için. Hem ROKETSAN'a hem de ülkemize ciddi katma değer katacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı