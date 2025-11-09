Haberler

Rodrigo Paz, Bolivya Devlet Başkanlığına Yemin Etti

Güncelleme:
Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan merkez sağcı Rodrigo Paz, yeni dönemine yemin ederek resmen başladı. Paz, önceki hükümetlerin ekonomiyi çökerttiğini vurguladı ve ülkedeki ekonomik krize dikkat çekti.

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini kazanan merkez sağcı Rodrigo Paz, 2025-2030 dönemi için parlamentoda yemin etti.

Paz, Yönetimsel başkent La Paz'daki Kongre'de düzenlenen törende, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından yeni dönemine resmen başladı.

Devlet Başkanı Paz, yemin törenindeki konuşmasında, önceki hükümetlerin kendilerine enflasyon ve borç sarmalına sürüklenmiş, çökmüş bir ekonomi bıraktığını söyledi.

Kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini aktaran Paz, "Miras aldığımız ülke yıkıldı. Bize çökmüş bir ekonomi, son 30 yılın en düşük uluslararası rezervleri, enflasyon, kıtlık, borç ve güvensiz bir ülke bıraktılar." ifadesini kullandı.

Paz, ülkedeki mevcut ekonomik krize dikkati çekerek, "Geride haklı gösterilmesi mümkün olmayan mali açıklar bırakarak gittiler. Yolsuzluk adeta devlet politikası haline gelmiş durumda. Artık sofraya yemek koyamayan ideolojilere yeter diyoruz. İstihdama, üretime, büyümeye ve özel mülkiyete saygı göstermeyen bir sistemi kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) eski liderlerini hedef alan Paz, şunları kaydetti:

"Uluslararası tanıkların, silahlı kuvvetlerin ve polisin huzurunda sormak istiyorum: Gaz nerede? Bize vadettiğiniz o bereketli gaz denizi nerede? Bolivya'nın bir gaz denizi olacağını söylemiştiniz, Evo (eski Devlet Başkanı Morales) lityum nerede? Arce (eski Devlet Başkanı Luis Arce) gaz nerede?"

Paz'ın yemin törenine, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Peru Başbakanı Ernesto Alvarez, Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, Panama Dışişleri Bakanı Javier Marteniz, El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa, Kosta Rika Devlet Başkanı Yardımcısı Stephan Brunner'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau katıldı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı (1989-1993) Jaime Paz Zamora'nın oğlu Rodrigo Paz, ülkeyi son 42 yılın en ciddi ekonomik krizlerinden biriyle mücadele etme sorumluluğuyla devralacak.

20 yıllık MAS iktidarı son bulmuştu

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini Hristiyan Demokrasi Partisi'nin merkez sağ adayı Rodrigo Paz, oyların yüzde 54,53'ünü alarak kazanmıştı.

Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen MAS'ın 20 yıllık iktidarına son vermişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Haberler.com
