Ro-Ro Gemisi Fazla Yolcu İddialarının Ardından Limandan Ayrıldı

GEMİ 2 SAAT 45 DAKİKA SONRA HAREKET ETTİ

Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan ve fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmeyen Ro-Ro gemisi, kapasitenin üstündeki yolcuların indirilmesinin ardından 2 saat 45 dakika sonra limandan ayrıldı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gemideki fazla yolcuların limana gelen bir başka gemiye aktarıldığını, her 2 geminin de güvenli bir şekilde limandan ayrıldığını söyledi. Yolcuların mağduriyetinin giderildiğine dikkat çeken Vali Ustaoğlu, gemide yüzlerce fazla yolcu olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, 50 fazla yolcunun olduğunu belirterek, bununla ilgili de liman başkanlığınca gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Mehmet BAKİ/ MARMARA (Balıkesir),