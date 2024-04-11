Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, iki şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 462,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.