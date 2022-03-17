ÇAYELİ, RİZE (İHA) - Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı

RİZE Rize'de karda mahsur kalan çobanlar ve sürüleri iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Çayeli ilçesine bağlı Madenköy'de bulunan Isırlık Dağında meydana geldi. Isırlık Dağında 150 keçi ve 30 yavrusuyla karın yolları kapatmasından dolayı mahsur kalan Bayram Kamberoğlu Madenli Belediyesi'nden yardım istedi. Mahsur kalan çobanın ihbarı üzerine yola koyulan Madenli belediyesi ekipleri karla kapanan yolu açarak hayvanlara ulaştı. Hayvanlara ulaşan operatör Sinan şişman soğuktan yorgun düşmüş olan 30 yavru keçiyi, kepçenin kovasına koydu.

Kovaya koyulan yavruların üşümemesi için üstleri örtüyle kapatıldı. Mahsur kalan hayvanlar yaklaşık 2 saatte güvenli bir şekilde mahsur kaldıkları yerden indirildi. Mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çalışan kepçe operatörü Sinan Şişman, "Çobanın hayvanlarıyla beraber mahsur kaldığına dair bir ihbar aldık. Mahsur kalan keçileri kurtarmaya gittik. Çok oğlak vardı. Bizde bu soğukta yürüyemezler diye kepçenin kovasına koyduk. Yaklaşık 2 saatte yoğun bir kar yağışıyla aşağıya indik" dedi.