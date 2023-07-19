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Rize'de 3 gündür ailesinin haber alamadığı 13 yaşındaki kız, arkadaşının evinde bulundu

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Ardeşen ilçesinde ikamet eden Haldun ve Nurten Burumoğlu çiftinin 13 yaşındaki kızları Esra Burumoğlu, evinden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmedi. Ailesi durumu polise bildirdi ve polis ekipleri çalışma başlattı. Esra Burumoğlu, Ardeşen ilçesindeki arkadaşının evinde bulundu.

Rize'de 3 gündür ailesinin haber alamadığı 13 yaşındaki kız, arkadaşının evinde bulundu.

Ardeşen ilçesinde ikamet eden Haldun ve Nurten Burumoğlu çiftinin 13 yaşındaki kızları Esra Burumoğlu, 17 Temmuz Pazartesi sabahı evinden ayrıldı. Evinden ayrılan kız çocuğu bir daha eve dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Evinden çıktığı gün üzerinde açık mavi-yeşil çizgili tişört ile yeşil sırt çantası olduğu öğrenilen Esra Burumoğlu, Ardeşen ilçesindeki arkadaşının evinde bulundu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ardeşen Rize Güncel Haberler

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