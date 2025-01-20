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Rize Belediye Başkanı Metin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Rize Belediye Başkanı Metin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki ödüllü fotoğrafları inceledi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Metin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Metin, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı Buzlu", "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de Zaman Kırılması" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi" fotoğrafını seçen Metin, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı karesinden yana tercihini kullandı.

Metin, fotoğrafların güzel ve değerli olduğunu belirterek, "Bazen fotoğraf, sanatkarın elinde bambaşka bir sanata dönüşerek bir kitabın anlatamadıklarını bile anlatmış oluyor. Bu karelerde bize ne anlatılmak istendiğini de görmüş olduk. Fotoğrafları çekenleri tebrik ediyorum. Yarışmadaki bütün fotoğraflar mükemmel güzellikte. Anadolu Ajansı'nı bu anlamda kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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