Rize-Karadeniz'de balık kafesinin patladığını duyanlar kıyıya akın etti

Güncelleme:
Karadeniz'de Rize-Artvin açıklarında bir balık çiftliğinde kafesin patlaması sonucunda denize levreklerin saçılması üzerine amatör balıkçılar Pazar sahiline akın etti. Balık tutmaya gelen vatandaşlar avladıkları somon balıklarıyla sevindi.

KARADENİZ'de Rize- Artvin açıklarından balık çiftliğinde kafesin patladığını duyan amatör balıkçılar sahile akın etti.

Karadeniz'de Rize-Artvin açıklarında bir balık çiftliğinde yaşanan kafes patlaması sonrası denize levrek saçıldığını duyanlar, sahile akın etti. Haberi duyup oltalarıyla Pazar sahiline gelen balıkçılar, oltalarıyla balık avladı.

'ARKADAŞLARDAN HABER ALDIM'

Deniz kenarına balık tutmaya gelen Muhammet Babuç, "Arkadaşlardan bir haber aldım, 'Bismillah' diyerek attığımız zaman bir tane somon balığı yakaladık, çok şükür bereketli geldi. Devam ediyoruz işte akşama doğru. Zaten arkadaşlarımızın stresi vardı, bir haber duyduk. Biz de geldik, 'Bismillah atalım' dedik. Soframızda çocuklarla bereketini göreceğiz inşallah" dedi.

'ZEVKLİ BİR İŞ, HERKESE TAVSİYE EDERİM'

Somon balığı tutmaya geldiğini söyleyen Sedat Çatlı, "Balık tutmaya geldik. İki gündür buradayız. Zevkli bir iş, herkese tavsiye ederim. Bir tane yakalayabildik ama daha yeni geldik gibi bugünlük. Bu saatten sonra balık olur. Güzel balık zevkli, herkese tavsiye ederim. Somon balığı geliyor, bu tarafa geliyor. Biz de Pazar'da Melyat tarafındayız. Bu tarafa doğru geliyor herhalde. Ardeşen'e doğru oraya geçeceğiz, orada da yakalayacağızö diye konuştu.

Haber-Kamera: Cevahir TOPALOĞLU/PAZAR (Rize), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
