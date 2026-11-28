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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abudi ile yaptığı görüşmede, "Yabancıların İran ve Irak arasındaki ekonomik işbirliğini olumsuz etkilemesine izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

İran basınına göre, Rızai, terörle mücadele, kaçakçılık ve sınır güvenliği konularını görüşmek için Tahran'a resmi ziyarette bulunan Abudi ile bir araya geldi.

Görüşmede, bağımsız, güçlü ve gelişmiş bir Irak'ın, bölgedeki yeni bir güvenlik düzeninin önemli ayaklarından biri olabileceğine atıf yapan Rızai, "Yabancıların İran ve Irak arasındaki ekonomik işbirliğini olumsuz etkilemesine izin verilmemeli" diyerek, iki ülke arasındaki anlaşmaların tam olarak uygulanması ve sınırlarda güvenliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Abudi ise iki ülke arasındaki anlaşmalara bağlı oldukları mesajını verdi.

Kaynak: AA