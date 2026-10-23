Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rızai, ABD baskısı sürerse enerji piyasalarının 3 yıl dalgalı kalacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rızai, ABD baskısı sürerse enerji piyasalarının 3 yıl dalgalı kalacağını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai, ABD'nin mevcut baskı politikasını sürdürmesi halinde küresel enerji piyasalarının üç yıl dalgalı kalacağı uyarısında bulundu. Rızai, yedi yeni koşul kabul edilmezse Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayacaklarını söyledi.

TAHRAN, 23 Ekim (Xinhua) -- İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik mevcut baskı politikasını sürdürmesi halinde küresel enerji piyasalarının önümüzdeki üç yıl boyunca dalgalı seyrini koruyacağı uyarısında bulundu.

Rızai perşembe günü ABD merkezli haber platformu Drop Site News'a yaptığı açıklamada, "Mevcut durumun sürdürülmesi, en başta enerji piyasalarının önümüzdeki üç yıl boyunca istikrara kavuşamaması dahil olmak üzere stratejik sonuçlar doğuracaktır" dedi.

İran'a yeni bir savaşın dayatılması halinde bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme kapasitesine sahip olduklarını belirten Rızai, hedef listesini iletişim kablolarını, veri merkezlerini ve yapay zeka tesislerini de kapsayacak şekilde genişleteceklerini ifade etti.

Rızai, arabulucu taraflar vasıtasıyla ABD'ye sundukları yedi yeni koşul kabul edilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayacaklarını ve müzakere masasına dönmeyeceklerini vurguladı.

Körfez ülkelerinin, "ABD ordusunun kendi üslerini dahi koruyamadığını" idrak ettiklerini öne süren Rızai, bu ülkelerin "İran ile ilişkilerini hızla yeniden tanımladıklarını" kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü yeniden gözaltında
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilosu 50 bin liraya kadar satılıyor! Çeşme'de damla sakızı hasadı sürüyor

Kilosu 50 bin liraya çıkıyor! Ağaçtan damla damla topluyorlar
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi
Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak çarpıtıldı

Cevdet Yılmaz'dan hakkındaki dezenformasyona sert tepki
Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu