Haberler

Riyad'daki 3. Six Kings Slam tenis turnuvası 27-30 Aralık'a ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Riyad Sezonu kapsamında 21-24 Ekim'de planlanan 3. Six Kings Slam tenis turnuvası, organizasyonel ve lojistik gerekçelerle 27-30 Aralık'a ertelendi. Erteleme, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırılarının yaşandığı döneme denk geldi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Riyad Sezonu" kapsamında 21-24 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan 3. "Six Kings Slam" tenis turnuvası, organizasyonel ve lojistik gerekçelerle 27-30 Aralık tarihlerine ertelendi.

Riyad Sezonu yönetiminden yapılan açıklamada, erteleme kararının organizasyonel ve lojistik değerlendirmeler doğrultusunda, ilgili taraflarla yapılan koordinasyon neticesinde izleyici deneyimini ve turnuva kalitesini korumak amacıyla alındığı ifade edildi.

Öte yandan erteleme kararı, Yemen'deki Husi hareketinin son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik artan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yaşandığı bir döneme denk geldi.

Husilerin 10 Ekim'de başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği füzeli saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise son olarak çarşamba günü Riyad yönüne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

İlk kez 2024 yılında düzenlenen ve dünya tenisinin önde gelen 6 yıldız ismini bir araya getiren "Six Kings Slam", Riyad Sezonu'nun en prestijli uluslararası spor organizasyonları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda çikolata kaplı uyuşturucu! İranlı 2 yolcu taksiye binmek üzereyken yakalandı

Taksiye binmek üzereydiler! Valizdeki çikolataların sırrı çözüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

En son böyle görüntülenmişti! Usta isim hayatını kaybetti

Tarık Akan'ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi

Yeşilçam'ın efsanesinin çocukları yıllar sonra aynı karede
Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı, stentle hayata bağlandı

Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı
Başakşehir'de sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda mahsur kaldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda nehir gibi geldi
Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

Dokuzuncu ameliyatını olmuştu: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar
Düğün bir anda kabusa döndü! Herkes sandalyelere sarıldı

Düğün bir anda kabusa döndü! Sandalyeyi kapan oraya koştu