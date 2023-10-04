Reyhanlı'da El Bombası Etkisiz Hale Getirildi

Hatay'ın sınır ilçesi Reyhanlı'da boş arazide bulunan el bombası, ekipler tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili adli tahkikata başladı.

Hatay'ın sınır ilçesi Reyhanlı'da boş arazide bulunan el bombası, ekipler tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, Reyhanlı ilçesi Kümeevler Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide el bombasını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. El bombası, ekiplerin çalışması sonrası fünyeyle patlatıldı. Patlama anı ise vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili adli tahkikata başladı - HATAY