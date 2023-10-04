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Reyhanlı'da Boş Tarlada Bulunan El Bombası İmha Edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş tarlada bulunan el bombası, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak el bombasını imha etti.