Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi: Refah Sınır Kapısı haftaya açılacak

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılacağını duyurdu.

Şaas, Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderdi.

Komite Başkanı, açıklamasında "İlk adım olarak Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.

Şaas, Refah'ın Filistinliler için sadece sınır kapısı değil aynı zamanda "can damarı" olduğunu dile getirerek bunun "Gazze'nin artık geleceğe ve dünyaya kapalı olmadığının bir işareti" olduğunu belirtti.