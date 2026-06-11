Real Madrid, Mourinho ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

(İSTANBUL) - İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 63 yaşındaki Mourinho ile 2029 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Portekizli teknik adam, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'de görev yaptı.

Mourinho, böylece daha önce çalıştırdığı Real Madrid'de yeniden teknik direktörlük görevine getirildi.

Kaynak: ANKA