Rapor: Shanghai Amerikan Ticaret Odası üyelerinin Çin'deki iş ortamına yönelik güveni belirgin şekilde toparlandı

SHANGHAİ, 10 Eylül (Xinhua) -- Shanghai Amerikan Ticaret Odası'nın (AmCham Shanghai) Çin'de faaliyet gösteren üye şirketleri arasında yaptığı araştırma, şirketlerin Çin'deki iş faaliyetlerinin geleceğine duyduğu güvenin yeniden güçlendiğini ortaya koydu.

Odanın perşembe günü yayımladığı 2026 Çin İş Raporu'na göre, Çin'deki iş ortamının beş yıllık görünümü konusunda iyimser olduğunu dile getiren katılımcı oranı, bir önceki yıla göre 17 yüzde puan artışla yüzde 58'e yükseldi. Bu, iş ortamına yönelik güvenin önemli düzeyde yükseldiğine işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 78'i, 2025'te kar elde ettiklerini bildirdi. 2024 yılına kıyasla 7 yüzde puan artışa işaret eden bu oran, 2019'dan bu yana görülen en yüksek karlılık oranını gösteriyor.

İş ortamına yönelik güvenin toparlanması ve daha fazla şirketin kar bildirmesiyle Çin'e yatırım konusundaki güven de arttı. Bunun sonucunda ankete katılan şirketlerin yüzde 28'i geçen yıl Çin'deki yatırımlarını artırdıklarını bildirirken, bu oran son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa algısındaki iyileşme, Çin'deki iş ortamına ilişkin değerlendirmelere de yansıdı. Ankete katılan şirketlerin yüzde 55'i Çin'deki iş ortamını şeffaf bulduğunu belirtirken, bu oran bir önceki yıla göre 7 yüzde puan arttı.

Shanghai Amerikan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Jeffrey Lehman, "Üyelerimiz, hükümetin düzenleyici ortamı iyileştirmeye yönelik çabalarını kesinlikle fark etmiş durumda. Bu yıl bu kazanımlara, ABD-Çin ilişkilerindeki istikrar da katkı sağladı. Her iki ülkeye de son dönemdeki temaslarla yakalanan ivmeyi sürdürmeleri ve sınır ötesi ticaret ve yatırımlara elverişli, istikrarlı ve şeffaf bir çerçeveyi kalıcı hale getirmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Shanghai Amerikan Ticaret Odası Başkanı Eric Zheng ise Çin pazarının özellikle iki açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.

Zheng, Çin'in dünyanın en verimli üretim üslerinden biri olmaya devam ettiğini ve oda üyelerinin ürün ve hizmetleri açısından son derece stratejik bir pazar olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Şirketlerin Çin pazarına yönelik olumlu beklentilerinin temelinde de bu yatıyor" dedi.

Anket sonuçlarına göre, ABD'li şirketlerin Çin'deki faaliyetleri hem küresel hem de ABD'deki işlerine katkı sağlıyor.

ABD'de de faaliyet gösteren üye şirketlerin dörtte üçü, Çin'deki varlıklarının ABD'deki faaliyetlerine bir şekilde katkı sağladığını belirtirken, üçte biri Çin'deki varlıklarının ABD'deki faaliyetlerinin küresel rekabet gücünü artırdığını ifade etti.

Anket sonuçları, şirketlerin stratejilerinde de dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Giderek daha fazla şirket küresel pazarlara yönelik bir yaklaşım benimserken, 2026'da katılımcıların yüzde 29'u Çin'deki faaliyetlerini küresel pazarlara yönelik yürütmeyi ifade eden "dünya için Çin'de" stratejisini en önemli iş önceliği olarak belirledi. Böylece bu strateji, şirketlerin yüzde 24'ünün tercih ettiği "Çin için Çin'de" modelini geride bıraktı.

Rapora göre şirketler Çin merkezli inovasyona da giderek daha fazla yatırım yapıyor. Çin'de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) tesisleri bulunan katılımcıların yarısı bu yıl Ar-Ge harcamalarını artırmayı planlarken, 2025'te bu oran üçte bir seviyesindeydi.

Rapor, Shanghai Amerikan Ticaret Odası'nın 262 üye şirketle gerçekleştirdiği 2026 Çin İş Anketi'nin sonuçlarına dayanıyor.

Çin pazarına yönelik güvenin güçlendiğine işaret eden adımlardan biri de General Motors'tan (GM) geldi. Şirket, ağustos ayında Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor ile ortak girişim ortaklığının süresini 20 yıl daha uzattığını açıkladı. Böylece ortaklık 2047'ye kadar devam edecek.

General Motors Kıdemli Başkan Yardımcısı ve General Motors Çin Başkanı John Roth, "Çin'de Çin için ürün ve teknolojiler geliştirerek ve bunları pazara daha hızlı sunarak Çin'deki performansımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Ortak girişim, 2030 yılına kadar en az 30 yeni enerjili araç modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua