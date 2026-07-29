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Rapor: Çinli elektrikli araç üreticileri Avrupa ve Güney Afrika'da pazar payını artırıyor

Rapor: Çinli elektrikli araç üreticileri Avrupa ve Güney Afrika'da pazar payını artırıyor
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JOHANNESBURG, 29 Temmuz (Xinhua) -- 2026'nın ilk yarısında Avrupa ve Güney Afrika'da elektrikli araçlara (EV) yönelik talep artışı sürerken, tüketicilerin elektrikli mobiliteye yönelmesi Çinli otomobil üreticilerinin bu pazarlardaki varlığını güçlendirdi.

JOHANNESBURG, 29 Temmuz (Xinhua) -- 2026'nın ilk yarısında Avrupa ve Güney Afrika'da elektrikli araçlara (EV) yönelik talep artışı sürerken, tüketicilerin elektrikli mobiliteye yönelmesi Çinli otomobil üreticilerinin bu pazarlardaki varlığını güçlendirdi.

Hollanda merkezli küresel çevrimiçi ilan platformu OLX Group tarafından salı günü yayımlanan raporda Fransa, Romanya, Portekiz, Polonya ve Güney Afrika'daki tüketici eğilimleri analiz edildi.

"Hızlanan Dönüşüm: Doğu Elektrikli Mobiliteye Yön Veriyor" başlıklı rapora göre, söz konusu beş pazarın tamamında haziran ayında elektrikli araçlara yönelik tüketici talebinde geçen yılın aynı dönemine göre iki ve üç haneli artış kaydedildi. En güçlü artış yüzde 206 ile Fransa'da görülürken, onu yüzde 154,6 ile Güney Afrika, yüzde 66 ile Romanya, yüzde 60 ile Portekiz ve yüzde 34,3 ile Polonya izledi.

OLX Group CEO'su Christian Gisy, Çinli otomobil üreticilerinin küresel elektrikli mobiliteye geçişi hızlandırmada giderek daha önemli bir rol oynadığını belirtti.

Rapora göre, Çinli markalara yönelik talepte en hızlı büyüme Fransa'da kaydedildi. Fransa'da Çinli markalara yönelik tüketici ilgisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 276 artarken, Romanya yüzde 119,2'lik artışla ikinci sırada yer aldı. Polonya'da bu oran yüzde 94,6, Portekiz'de ise yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Raporda, söz konusu beş pazarda büyümenin hız kestiği, ancak bunun elektrikli araç pazarının ilk talep dalgasını geride bırakarak daha istikrarlı bir genişleme dönemine girdiğine işaret ettiği belirtildi.

Güney Afrika ise farklı bir pazar dinamiği sergiliyor. İncelenen beş pazar arasında Çinli markalar, tüketici talebinden aldığı yüzde 7,31'lik payla ilk sırada yer aldı. Ancak Güney Afrika'da tamamen elektrikli araçlar, toplam otomobil talebinin yalnızca yüzde 0,3'ünü oluştururken, tüketicilerin tercihi ağırlıklı olarak benzinli ve hibrit SUV modellerinden yana oluyor.

Kaynak: Xinhua
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