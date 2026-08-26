Çin'de Kırsal Gelir Artışı: Yoksullukla Mücadele Kazanımları Güçleniyor

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yoksullukla mücadelede elde ettiği kazanımları sağlamlaştırıp genişletmeye devam ederken, kırsal kesimlerde yaşayanların gelirlerinde istikrarlı artış görülüyor.

Çin Devlet Konseyi'nin yoksulluğun azaltılmasında elde edilen başarıların sağlamlaştırılması ve kırsal yeniden canlanmanın ilerletilmesi hakkında hazırladığı rapor, ülkenin en üst düzey yasama organı olan Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin salı günü başlayan oturumuna sunuldu.

Rapora göre, yoksulluk listesinden çıkarılan ilçelerde yaşayan kırsal bölge sakinlerinin 2020 yılında 12.588 yuan (yaklaşık 1.855 ABD doları) olan kişi başına düşen harcanabilir geliri, yıllık ortalama yüzde 8,2 artışla 2025'te 18.627 yuana yükseldi.

Raporda kırsal altyapı ve kamu hizmetlerinde kaydedilen belirgin iyileşmeyle diğer bölgelerle olan kalkınma açığının da daraldığı belirtildi.

Sanayi ve istihdam desteklerinin artırıldığına ve yoksulluktan kurtarılan kişilere yönelik işlerin istikrara kavuşturulması için çaba harcandığına dikkat çeken rapora göre, bu kapsamda iş sahibi olan kişilerin sayısı 32 milyonu aşmış durumda.

Raporda uzun vadeli yoksulluğa geri dönme riskleri ve az gelişmiş bölgelerdeki zayıf kalkınma temellerinin aralarında bulunduğu kalıcı zorluklara da işaret edildi.

Önümüzdeki dönemde düzenli yardımların genel kırsal kalkınma stratejisine entegre edileceği belirtilen raporda, yoksulluğa yeniden düşme riski taşıyan kişilerin ve az gelişmiş bölgelerin birincil yardım hedefleri olmaya devam edeceği ifade edildi. Bu yaklaşımda temel geçim kaynaklarını güvence altına almak amacıyla kalkınma odaklı desteğin sağlam bir sosyal güvenlik sistemiyle birleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua