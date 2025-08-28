Qingdao Limanı, Şanghay İşbirliği Örgütü Ülkeleri Arasında Ticaret İşbirliğini Artırıyor

Çin'in Shandong eyaletindeki Qingdao Limanı, Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri arasında çok taraflı ticaret işbirliğini kolaylaştırmakta önemli bir rol oynuyor. Liman, Orta Asya ve Hindistan-Pakistan rotaları ile Japonya ve Güney Kore'yi birbirine bağlayan intermodal taşımacılıkta önemli bir artış sağladı.

QİNGDAO, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğu kıyısındaki Shandong eyaletindeki Qingdao Limanı, konumu ve Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Yerel Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Tanıtım Alanı'nın kümelenme etkisini kullanarak, son yıllarda Shanghai İşbirliği Örgütü ülkeleri arasında çok taraflı ticaret işbirliğini kolaylaştırıyor.

Bu çerçevede limanın Orta Asya Rotası, Hindistan- Pakistan Rotası ile Japonya, Güney Kore ve Orta Asya ülkelerini birbirine bağlayan deniz-demiryolu intermodal rotasındaki yıllık konteyner taşımacılığında kayda değer bir artış kaydedildi.

Şu ana kadar örgüt üyesi ülkelere yönelik 42 nakliye hattı işleten Qingdao Limanı, bu hatlar aracılığıyla söz konusu ülkelerdeki 30 limana doğrudan erişim sağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
