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Putin'den Yabancı Yatırımcıya Geri Alım Yasağı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022'de ülkeden ayrılan yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki hisselerini geri alma hakkının mahkeme kararıyla iptal edilmesini sağlayan kararnameyi imzaladı. Düzenleme, savaş sonrası ayrılan ve varlıklarını devreden yatırımcıları kapsıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022'de ülkeden ayrılan yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki hisse ve paylarını geri alma hakkından mahkeme kararıyla mahrum bırakılmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki hisse ve payları yeniden satın alma haklarının mahkeme yoluyla iptal edilebilmesine imkan tanınıyor.

Kararnameye göre, yeni düzenleme 2022'de Rusya'dan ayrılan yabancı yatırımcıları kapsıyor.

Çok sayıda Batılı şirket Ukrayna savaşının ardından ülkeden ayrılarak Rusya'daki varlıklarını daha sonra geri satın alma hakkı içeren anlaşmalarla yerel yatırımcılara devretmişti.

Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Batılı şirketlerin kendi ülkelerindeki siyasi baskılar nedeniyle Rusya pazarından ayrılmak zorunda kaldığını ve bunun sonucunda ciddi sorunlarla karşılaştığını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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