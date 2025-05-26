Putin ve Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Görüştü

Putin ve Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için yapılan girişimleri ele aldı. Görüşmede, son müzakereler ve ikili ekonomik ilişkiler gündeme geldi.

- Putin ve Fidan, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı ele aldı

MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin, 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmelerin ve ekonomi ve enerji alanındaki ikili konuların ele alındığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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