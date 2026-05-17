Rusya ve Bae Liderleri Telefonda Görüştü

MOSKOVA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ortadoğu'daki gelişmeler ve İran'daki kriz ele alındı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider siyasi ve diplomatik çabaların artırılması, bölge ülkelerinin çıkarlarının tam olarak gözetilmesi ve bu temelde uzlaşıya dayalı barış anlaşmalarına ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Liderler ayrıca siyasi, ticari ve ekonomik alanlardaki ikili işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, temasların artırılması konusunda mutabık kaldı.

Putin ayrıca Ukrayna krizinde insani sorunların çözümüne sağladığı katkılardan dolayı BAE'ye teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua