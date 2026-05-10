Putin: Rusya-Çin İlişkileri, Uluslararası İlişkilerin İstikrar Kazanmasında En Önemli Faktör

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki etkileşimin uluslararası ilişkilerin istikrarını sağlamada en önemli faktör olduğunu söyledi.

Putin, düzenlenen basın toplantısında, Çin ve Rusya gibi ülkeler arasındaki işbirliğinin küresel meselelerde kesinlikle "caydırıcılık ve istikrar faktörü" olduğunu vurguladı.

Çin'in Rusya'nın en büyük ticaret ve ekonomi ortağı olduğuna işaret eden Putin, ikili ticaretin yüksek teknoloji sektörleri aracılığıyla çeşitlendirilmeye devam ettiğini ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Putin ayrıca, Rusya ve Çin'in petrol ve doğalgaz işbirliğinde "önemli bir adım atmak" üzere üst düzeyde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Ukrayna kriziyle ilgili olarak ise Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sadece Moskova'da değil, üçüncü bir ülkede de görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun yalnızca nihai barış antlaşması imzalamak amacıyla olabileceğini vurguladı.

Putin, "Üçüncü bir ülkede görüşmek mümkün, ancak bu, uzun vadeli tarihsel bir perspektifle tasarlanmış barış antlaşması üzerinde nihai anlaşmaya varılması durumunda olabilir. Görüşmede bir şeyler imzalanarak nihai nokta konulmalı. Müzakere yapılmamalı" dedi.

