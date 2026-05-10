Haberler

Putin: Rusya-Çin İlişkileri, Uluslararası İlişkilerin İstikrar Kazanmasında En Önemli Faktör

Putin: Rusya-Çin İlişkileri, Uluslararası İlişkilerin İstikrar Kazanmasında En Önemli Faktör
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin uluslararası ilişkilerin istikrarı için önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ukrayna kriziyle ilgili olarak barış antlaşması imzalamak amacıyla görüşmelere açık olduğunu belirtti.

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki etkileşimin uluslararası ilişkilerin istikrarını sağlamada en önemli faktör olduğunu söyledi.

Putin, düzenlenen basın toplantısında, Çin ve Rusya gibi ülkeler arasındaki işbirliğinin küresel meselelerde kesinlikle "caydırıcılık ve istikrar faktörü" olduğunu vurguladı.

Çin'in Rusya'nın en büyük ticaret ve ekonomi ortağı olduğuna işaret eden Putin, ikili ticaretin yüksek teknoloji sektörleri aracılığıyla çeşitlendirilmeye devam ettiğini ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Putin ayrıca, Rusya ve Çin'in petrol ve doğalgaz işbirliğinde "önemli bir adım atmak" üzere üst düzeyde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Ukrayna kriziyle ilgili olarak ise Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sadece Moskova'da değil, üçüncü bir ülkede de görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun yalnızca nihai barış antlaşması imzalamak amacıyla olabileceğini vurguladı.

Putin, "Üçüncü bir ülkede görüşmek mümkün, ancak bu, uzun vadeli tarihsel bir perspektifle tasarlanmış barış antlaşması üzerinde nihai anlaşmaya varılması durumunda olabilir. Görüşmede bir şeyler imzalanarak nihai nokta konulmalı. Müzakere yapılmamalı" dedi.

Kaynak: Xinhua
İran'da panik yaratan patlama sesi

İran'da büyük patlama sesi
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı