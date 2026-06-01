Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi yaparak doğum gününü kutladı. Görüşmede Avrasya Ekonomik Birliği toplantı sonuçları ele alınırken, Rusya'nın Ermenistan Büyükelçisi'nin AB yakınlaşması nedeniyle Moskova'ya çağrıldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, telefon görüşmesinde Paşinyan'ın doğum gününü kutladı.

Görüşmede, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 29 Mayıs'ta düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısının sonuçları ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Rus Büyükelçisinin istişareler için Moskova'ya çağrıldığını, bunun, Erivan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
