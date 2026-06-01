Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, telefon görüşmesinde Paşinyan'ın doğum gününü kutladı.

Görüşmede, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 29 Mayıs'ta düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısının sonuçları ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Rus Büyükelçisinin istişareler için Moskova'ya çağrıldığını, bunun, Erivan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğunu bildirmişti.