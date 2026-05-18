Putin, nadir toprak elementleriyle ilgili Güvenlik Konseyi Toplantısı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle nadir toprak elementleri sektörünün gelişimi ve ulusal güvenlik konularını görüştü. Rusya'nın 658 milyon ton rezerve sahip olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle "nadir toprak elementleri"ne ilişkin toplantı yaptığı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, daimi üyelerin katıldığı Güvenlik Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Rusya'nın ulusal ve teknoloji güvenliğinin sağlanması amacıyla nadir toprak elementleri sektörünün gelişmesiyle ilgili konular görüşüldü.

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığına göre, ülke 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahip bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır olduklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Ali Cura
