Putin, ABD'nin Yaptırımlarının Rus Ekonomisine Etkisiz Olacağını Açıkladı

MOSKOVA, 24 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yeni yaptırımların Rusya'nın ekonomik gücünü önemli ölçüde etkilemeyeceğini söyledi.

Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada yaptırımları "Rusya'ya baskı uygulamaya yönelik bir girişim" ve "düşmanca" olarak nitelendirerek, bu tür adımların Rusya-ABD ilişkilerini güçlendirmediğini belirtti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü planlanan görüşmeyi iptal ettiğine ilişkin açıklamasına değinerek, ülkesinin her zaman diyaloğun devamını desteklediğini söyledi.

Putin, Rusya-ABD zirvesine hazırlıksız yaklaşmanın hata olacağını da sözlerine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, çarşamba günü Moskova'yı Ukrayna'da acil ateşkes kabul etmeye zorlamak amacıyla Rusya'nın en büyük iki petrol üreticisi Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.