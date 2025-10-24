Haberler

Putin, ABD'nin Yaptırımlarının Rus Ekonomisine Etkisiz Olacağını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yeni yaptırımların Rus ekonomisine önemli bir etkisi olmayacağına inandığını belirtti. Yaptırımları düşmanca bir girişim olarak nitelendiren Putin, Rusya-ABD ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

MOSKOVA, 24 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yeni yaptırımların Rusya'nın ekonomik gücünü önemli ölçüde etkilemeyeceğini söyledi.

Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada yaptırımları "Rusya'ya baskı uygulamaya yönelik bir girişim" ve "düşmanca" olarak nitelendirerek, bu tür adımların Rusya-ABD ilişkilerini güçlendirmediğini belirtti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü planlanan görüşmeyi iptal ettiğine ilişkin açıklamasına değinerek, ülkesinin her zaman diyaloğun devamını desteklediğini söyledi.

Putin, Rusya-ABD zirvesine hazırlıksız yaklaşmanın hata olacağını da sözlerine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, çarşamba günü Moskova'yı Ukrayna'da acil ateşkes kabul etmeye zorlamak amacıyla Rusya'nın en büyük iki petrol üreticisi Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.