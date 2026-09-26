PTT-SEN, PTT'de 60'tan fazla taşeron işçinin kısa mesajla işten çıkarıldığını duyurdu

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(ANKARA)- PTT-SEN, Ptt'nin farklı illerdeki merkezlerinde taşeron olarak çalışan 60'tan fazla işçinin dün kısa mesajla işten çıkarıldığını açıkladı. İşten çıkarılanlar arasında sendika temsilcilerinin de bulunduğunu belirten sendika, işçilerin işe geri alınmasını istedi.

PTT-SEN, PTT merkezlerinde çalışan taşeron işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sendika, 60'tan fazla işçiye herhangi bir gerekçe gösterilmeden kısa mesaj gönderildiğini öne sürdü.

"İŞTEN ATILAN TÜM İŞÇİLER İŞE GERİ ALINMALIDIR"

İşçilerin, işten çıkarılma nedenini sorduklarında kendilerine "Genel müdürlükten gelen talimat doğrultusunda artık sizinle çalışamayacağız" yanıtının verildiği belirtiler açıklamada, bazı işçilere ise çalıştıkları birimlerde performans değerlendirmesi yapılmamasına rağmen "performans düşüklüğü" gerekçesinin gösterildiği öne sürüldü.

İşten çıkarılanların önemli bir bölümünün 10 yılı aşkın süredir PTT merkezlerinde çalıştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen emekleri yok sayılarak Kod 49 ile işten çıkarılarak işçilerin kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği başta olmak üzere temel hakları gasp edilmek isteniyor. 'Performans' ya da 'genel müdürlük talimatı' şeklinde ileri sürülen hiçbir gerekçeyi kabul etmiyoruz. PTT yönetimi, bu haksız ve hukuksuz uygulamalarına derhal son vermeli, işten atılan tüm işçiler ise işe geri alınmalıdır."

İşten çıkarılanlar arasında sendika temsilcilerinin de bulunduğunu vurgulayarak toplu işten çıkarmaların sendikal haklara yönelik bir müdahale olduğu savunulan açıklamada, PTT işçilerine örgütlenme çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA