PTT'den Darülaceze'nin 130. yılına özel anma pulu

PTT, 'Darülacezenin Kuruluşunun 130.Yılı' kapsamında özel anma pulu ve ilk gün zarfını satışa sundu. Ürünler, PTT iş yerlerinde ve online olarak erişilebilir.

Ptt, "Darülacezenin Kuruluşunun 130.Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Ptt'den yapılan açıklamaya göre, "Darülacezenin Kuruluşunun 130.Yılı" konulu 35+1 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 71 lira bedelli ilkgün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile "Şişli PTT Müdürlüğü/İstanbul" adresinde "Darülacezenin Kuruluşunun 130.Yılı 31.08.2025 İstanbul" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
