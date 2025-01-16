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Prof. Dr. İskender Pala 'Yılın Kareleri' Oylamasında Fotoğrafları İnceledi

Prof. Dr. İskender Pala 'Yılın Kareleri' Oylamasında Fotoğrafları İnceledi
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve en etkileyici bulduğu fotoğrafları seçti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pala, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Prof. Dr. Pala, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını seçti.

İnsanların umutlarını gece boyunca sürdürmelerinin kendisini çok etkilediğini dile getiren Pala, "İnsanların bu saatte uyuyor olması lazım ama şu anda buradaki gürültüyü, buradaki sesi bir hayal edin. Araba kornaları, çığlıklar, sevinçler. Uyuması gereken bir anda insanların bir meydanda toplanması ve bunun her şeyiyle bir hikayeye dönüştürülmesi, fotoğrafçısını tebrik etmemi gerektiriyor." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Alper Tüydeş'in "Saklı" fotoğrafından yana kullanan Pala, "Günlük Hayat"ta ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O Bakış" ve Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" karelerini seçen Pala, Filistin ve Suriye trajedisinin anlatıldığı haberlere ilgi duyduğunu, bu nedenle biri hastanede, diğeri yıkılmış bir evde çekilen iki kareyi tercih ettiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Sevinçten Havalarda" fotoğrafını beğenen Pala, şunları kaydetti:

"Bu resmin bir poz mu olduğunu, yoksa bir kaza sonucu oradan atlamak zorunda mı kaldığını, yoksa yarışmanın bir kuralı mı olduğunu bilemediğim için fotoğraf kaotik geldi. Bana bu kadar soruyu sordurtabiliyorsa, fotoğrafı çeken iyi bir iş yapmış demektir. Onun için ben bir numaranın üzerinden atlayan adamı, kazara veya bilerek ödül almak için, yahut canını kurtarmak için hangi sebeple olursa olsun iyi bir enstantane olarak görüyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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