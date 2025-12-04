Adana'da prefabrik ev taşıyan TIR, trafiği kilitledi

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde genişliği nedeniyle yolu kaplayan prefabrik ev taşıyan TIR, trafikte aksamalara yol açtı. Eskort araç eşliğinde ilerleyen taşıma konvoyu, dar yolda sürücülerin uzun süre beklemesine neden oldu.

Adana-Karaisalı kara yolunda eskort eşliğinde prefabrik ev taşıyan TIR, daralan yolda trafik akışını aksattı. Düşük hızda ilerleyen TIR'ın daralttığı yolda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler tepki gösterdi. Konvoyun arkasında kalan bir sürücü, "Trafik alt üst olmuş durumda. Yol zaten dar, kurallar hiçe sayılıyor. Mecbur muyuz böyle beklemeye? Bizim de işimiz gücümüz var. Yol tamamen kapanmış durumdaö dedi.

Haber-Kamera: KARAİSALI,(Adana),