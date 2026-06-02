Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı, Atina'da Başladı

ATİNA, 2 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina'da düzenlenen Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı'nın açılış töreninde konuştu, 1 Haziran 2026.

Pazartesi günü Atina'da ziyaretçilere açılan fuar, 83 ülke ve bölgeden 2.200'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Rekor katılımla düzenlenen etkinlikte 200'ü aşkın Çinli şirket de yer alıyor.

İlk kez 1969 yılında düzenlenen ve iki yılda bir gerçekleştirilen Posidonia, dünyanın önde gelen denizcilik fuarları arasında yer alıyor. Bu yılki etkinlik 5 Haziran'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

