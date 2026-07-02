Portekiz, Ulusal Yapay Zeka Modeli Amalia'ya 1,5 Milyon Euro Ek Fon Tahsis Ediyor

LİZBON, 2 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz hükümeti, ulusal yapay zeka modeline 1,5 milyon euro (1,71 milyon ABD doları) tutarında ek yatırım yapacağını duyurdu. Böylelikle, projeye 2027 yılına kadar tahsis edilen toplam fon tutarı 7 milyon euroya (7,98 milyon ABD doları) ulaştı.

Söz konusu ek fon, Portekiz yapay zeka modeli Amalia'nın geliştirilmesine ve bağımsız bir yapay zeka altyapısının kurulmasına katkı sağlayacak. Modelin eğitim, savunma, kültür, sağlık ve vatandaşlık hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli kamu yönetimi sektörlerinde kullanılması hedefleniyor.

Yapay zeka modelinin çarşamba günü düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Avrupa'nın özellikle ABD menşeli yabancı teknolojilere büyük ölçüde bağımlı olduğunu belirtti. Başbakan, Amalia'nın geliştirilmesinin Portekiz'in hem ulusal hem de Avrupa genelindeki teknolojik özerkliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua