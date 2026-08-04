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Portekiz'de Güneş Enerjisi İlk Kez En Büyük Yerli Elektrik Kaynağı Oldu

Portekiz'de Güneş Enerjisi İlk Kez En Büyük Yerli Elektrik Kaynağı Oldu
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Portekiz'de temmuz ayında güneş enerjisi, toplam elektrik tüketiminin yüzde 19'unu karşılayarak ilk kez en büyük yerli üretim kaynağı oldu. Yenilenebilir enerji kaynakları toplam talebin yüzde 53'ünü karşılarken, 2026'nın ilk yedi ayında bu oran yüzde 68'e ulaştı. Elektrik tüketimi temmuzda yıllık bazda yüzde 3, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 3,5 arttı.

LİZBON, 4 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz'de güneş enerjisi, temmuz ayında ilk kez en büyük yerli elektrik üretim kaynağı oldu.

Ülkenin ulusal elektrik şebekesini işleten REN'in pazartesi günü açıkladığı verilere göre, temmuzda ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 19'u güneş enerjisinden karşılandı. Yenilenebilir enerji kaynakları ise ulusal elektrik talebinin yüzde 53'ünü karşıladı.

Bunu yüzde 16 ile hidroelektrik, yüzde 13 ile rüzgar enerjisi ve yüzde 5 ile biyokütle enerjisi izledi. Yenilenemeyen kaynaklar toplam tüketimin yüzde 13'ünü oluştururken, kalan yüzde 34'lük kısım ise ithalat yoluyla karşılandı.

2026 yılının ilk yedi ayında, yenilenebilir kaynaklar Portekiz'in toplam elektrik tüketiminin yüzde 68'ini karşıladı. Bu dönemde hidroelektrik ve rüzgar enerjisi en büyük katkıyı sunmaya devam ederken, bunları güneş ve biyokütle enerjisi takip etti.

Açıklamada, ülkenin elektrik tüketiminin temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 3, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 3,5 arttığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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