Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Polonya Başbakanı Tusk, Hindistan'a 2010'dan bu yana ilk başbakan düzeyinde gidiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Polonya Başbakanı Tusk'un Hindistan ziyaretinin stratejik ortaklığı ilerletmesini umuyor. 2010'dan bu yana Polonya'dan Hindistan'a başbakan düzeyindeki ilk ziyarette ticaret, savunma ve teknoloji işbirliğinin genişletilmesi hedefleniyor.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmasını umduğunu belirtti.

Hindistan merkezli Ani News'in haberine göre, Polonya Başbakanı Tusk, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine 21-23 Ekim'de Yeni Delhi'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Polonya Maliye ve Ekonomi Bakanı Andrzej Domanski ile bir iş heyetinin de eşlik ettiği ziyaretin ticaret, savunma, teknoloji gibi alanlardaki işbirliğini genişletmeyi amaçladığı aktarıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, resmi ziyaret kapsamında Hindistan'da bulunan Tusk ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Polonya Başbakanı'nın Hindistan-Polonya işbirliğinin geniş bir alanda derinleştirilmesine ilişkin görüşlerini paylaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Jaishankar, Tusk'un Başbakan Modi ile yapacağı görüşmenin ikili stratejik ortaklığı ilerleteceğini umduğunun altını çizdi.

Modi ile Tusk, ikili ilişkileri değerlendirmek ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları görüşmek üzere bir araya gelecek.

Yeni Delhi'de Hindistan-Polonya İş Forumu'na katılması beklenen Tusk, 23 Ekim'de ise bilişim ve uzay sektörlerinin temsilcileriyle görüşmek üzere Bengaluru'ya geçecek.

Hindistan ve Polonya, ikili ilişkilerini Modi'nin Ağustos 2024'teki Polonya ziyareti sırasında stratejik ortaklık düzeyine yükseltmişti. Tusk'un ziyareti, 2010'dan bu yana Polonya'dan Hindistan'a başbakan seviyesinde yapılan ilk ziyaret oldu.

"Bu ziyaret esas olarak iş amaçlı"

Polonya'nın eski Hindistan Büyükelçisi Adam Burakowski, ziyaretin ekonomik önemine dikkati çekerek, iki ülkenin yıllık ikili ticaret hacmini yaklaşık 6 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Burakowski, "Bu ziyaret esas olarak iş amaçlı. Delhi ve Bengaluru'da birer ekonomi forumu düzenlenecek. Polonyalı ve Hindistanlı şirketler arasında çok sayıda mutabakat muhtırası imzalanacak." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde uzay ve savunma alanındaki işbirliğinin de ele alınacağını belirten Burakowski, Hindistan-AB serbest ticaret anlaşmasının bu hedefe ulaşmada kilit araç olduğunu savundu. Anlaşmanın AB'nin imzaladığı en büyük serbest ticaret anlaşması olduğunu dile getiren Burakowski, bunun ekonomik işbirliğini artırmaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Yakın zamanda biri Polonyalı, diğeri Hindistanlı iki astronotun yer aldığı bir uzay görevinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Burakowski, "Şu anda konuştuğumuz konular ticaret, savunma sektörü ve uzay teknolojisi. Bunu yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti

"Dünyanın en iyi forvetlerindenim" diyerek Fenerbahçe'yi işaret etti

Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi

Günün bombası! Bunu kimse tahmin edemezdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Araçtaki detayı fark eden kornaya bastı, kadının tepkisi pes dedirtti
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor