Polis Memuru Kuyumcudan Soydu, Yakalandı

Güncelleme:
Ordu Fatsa'da kuyumcu dükkanını soyan polis memuru Cumhur Yılmaz, Diyarbakır'da yakalanarak adliyeye sevk edildi. Soygun sırasında kullandığı bantta kalan parmak izi, kimliğinin tespit edilmesine yardımcı oldu.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde başında kask ile bir kuyumcuya girerek tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladıktan sonra 170 altın bilezik alarak kaçan ve Diyarbakır'da yakalanan polis memuru Cumhur Yılmaz (28), adliyeye sevk edildi. Cumhur Yılmaz'ın soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olay, 25 Kasım'da Reşadiye Caddesi'ndeki Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan ve polis memuru olduğu sonradan öğrenilen Cumhur Yılmaz, tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. Yanında getirdiği çantayı, iş yeri çalışanına uzatan Yılmaz, altınları çantaya doldurmasını istedi. Tabanca doğrulttuğu çalışanı yere yatırdıktan sonra el ve ayağını bantla bağlayan Yılmaz, içerisinde 170 altın bilezik olan çantayı alarak, kaçtı.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Polis ekipleri, Yılmaz'ın polis memuru olarak görev yaptığı Diyarbakır'a kaçtığını tespit etti. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda dün Diyarbakır'da yakalanan Yılmaz, gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

KUYUMCU ÇALIŞANINI BAĞLADIĞI BANT ÜZERİNDEKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Öte yandan, Cumhur Yılmaz'ın soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Yılmaz'ın altın bilezikleri, olaydan 2 gün önce kiraladığı evde sakladığı belirlendi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
