Polis Haftası'nda Engel Atlama Binicilik Yarışması Düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 'Engel Atlama Binicilik Yarışması' gerçekleştirdi. Dört farklı kategoride düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar performanslarını sergiledi ve atlı polisler de parkurda yer aldı. En iyi dereceyi elde edenlere kupa takdim edildi, aileler ise yarışmacıları desteklemek için yoğun ilgi gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "Engel Atlama Binicilik Yarışması" düzenledi.
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde dört farklı kategoride gerçekleştirilen etkinlikte, yarışmacılar performanslarını sergiledi.
Çeşitli yaş grubundan binicilerin yer aldığı yarışmada, atlı polisler de engel atlama parkurunda boy gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa ve Türk Polis Teşkilatının 180. yılı adına verilen kupalar, yarışmada en iyi dereceyi elde edenlere takdim edildi.
Çocuklarını izlemeye gelen aileler de yarışmaya yoğun ilgi gösterirken yarışmacıların heyecanlarına ortak oldu.