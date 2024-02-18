Polis ekiplerinden takdir toplayan hareket: Mikserden yere dökülen betonu temizlettiler
Maltepe'de beton taşıyan mikser kırmızı ışıkta beklerken yola dökülen beton harcını temizlemek için polis memuru harekete geçti. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinden takdir toplayan hareket: Mikserden yere dökülen betonu temizlettiler
İSTANBUL - Maltepe'de beton taşıyan mikser kırmızı ışıkta beklediği sırada mikserden yola bir miktar beton harcı döktü. Olayı gören bir polis memuru mikser aracını süren şahsı aracından indirerek harcı temizletti. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen beton harcı taşıyan mikser aracı yola taşıdığı harçtan döktü. Olayı gören bir polis memuru mikser aracını kullanan şahsı aracından indirerek yola dökülen harcı yıkatarak temizletti. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.